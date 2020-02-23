Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray maçının 17. dakikasında hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. 17. dakikada Marcao'yla girdiği ikili mücadele sonrasında ceza sahasında Muric'in yerde kalması sonrasında hakem Halil Umut Meler, penaltı dedi. Bir süre VAR ile konuşan Meler'in kararı değişmedi ve Fenerbahçe penaltıyı kullandı. Penaltı atışını gole çeviren Kruse, takımını 1-0 öne geçirdi! Galatasaray'da futbolcular hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulunurken Younes Belhanda da sarı kart gördü.

Eski hakem ve hakem yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi ve "Net penaltı. Galatasaray'da penaltıyı yapan Marcao, Fenerbahçe'de Serdar, çok tehlikeli oyuncular, ne yapacakları belli değil. Çok iyi işler yapıyorlar, sonra öyle bir iş yapıyorlar ki, bütün yaptıkları işi bir darbeyle yıkıyorlar." dedi.

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli de pozisyonla ilgili olarak "Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğru"