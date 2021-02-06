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Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 393. randevu

İki takım arasında 112 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-124, gol sayısında da 536-488 üstünlüğü bulunuyor. Lig maçlarında Fenerbahçe 50, Galatasaray 34 galibiyet aldı

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 393. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, 393. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 392 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.

LİGDE 128. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 127 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti.

EROL BULUT: 3 - FATİH TERİM: 5

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim’in 5-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

İki teknik adam ilk defa 12 Mayıs 2018'de Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında karşılaştı. Mücadeleyi Fatih Terim'in öğrencileri 2-0 kazandı. Bu müsabakalarda Terim Galatasaray’ın başındayken, Bulut da Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe’yi çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda Terim’in öğrencileri 5 kez sahadan galip ayrılırken, Bulut’un talebeleri ise 3 defa kazandı. 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Fatih Terim’in takımı 15 gol atarken, Erol Bulut’un ekipleri ise 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

GALATASARAY DERBİ KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son 6 sezonda oynadığı 22 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 11 derbinin sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Söz konusu dönemde sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile yaptığı 11 derbinin ise 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 7 derbiden de yenilgiyle ayrıldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 22 derbide 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

1 MİLYAR 662 MİLYON TL'LİK DERBİ

Transfermarkt’ın verilerine göre sarı-kırmızılılar, 101 milyon 650 bin Euro'luk toplam kadro değeri ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki futbolcuların değeri ise 93 milyon Euro ve ligde ikinci sırada bulunuyor.

Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 662 milyon TL.
Galatasaray’ın yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli
oyuncusu olacak. Fernandes’in 13 milyon 500 bin Euro değeri bulunuyor. Onu Marcao 12 milyon Euro ve Christian Luyindama’nın 7 milyon 500 Euro değeri var. Fenerbahçe'nin en değerlisi ise kaleci Altay Bayındır. Altay’ın 11 milyon Euro değeri var. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan’ın 10 milyon Euro, Mbwana Samatta'nın da 8 milyon Euro piyasa değeri yer alıyor.

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