Süper Lig'de Fenerbahçe Gaziantep FK maçı için artık geri sayım başladı. 34. haftanın kapanış maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi her iki takım da 3 puandan başka bir seçeneği düşünmüyor. Peki Fenerbahçe Gaziantep FK karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı 12 Nisan Pazartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia.

GaziantepFK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Junior Morais, Vetrih, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan, Nouha Dicko.