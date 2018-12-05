Bu sezon istediği ve hedeflediği noktanın çok uzağında kalan Fenerbahçe buna rağmen bir yandan da geleceğin takımını kurmaya başlamış ve takıma birçok genç isim takviyesi yapmıştı. Geçtiğimiz yıl takıma katılan Elif Elmas’ın düzenli oynamaya başlamasının yanı sıra bu sezon Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu gibi genç yetenekleri kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, bu yönde adımlar atmayı sürdürüyor.

İngilizler basınında çıkan haberlere göre Chelsea, Arsenal, Tottenham ve PSG gibi takımların da peşinde olduğu ve sene başında da Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren Orkun Kökçü’yü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe’de sportif direktör Damien Comolli oyuncunun temsilciliğini de yapan ailesiyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek.

Feyenoord forması giyen 17 yaşındaki yeteneği sene başında da isteyen sarı-lacivertlilerde yaşanan gençleşme politikasını oyuncunun ailesine anlatarak ikna etmeyi hedefleyen Comolli, zorlu rakipleri ekarte ederek genç yıldıza Fenerbahçe forması giydirmeyi planlıyor.

Orkun Kökçü için yaşanan büyük transfer yarışını kulübün gençlere verdiği önemi en önemli kozu olarak kullanacak olan Comolli, bu transferi gerçekleştirerek Ferdi Kadıoğlu’ndan sonra bir gelecek vaadeden yıldızı daha takıma katıp Fenerbahçe’nin geleceğini iyice güvence altına almayı planlıyor.

Geçen sezonu Feyenoord U19 takımında geçiren ve attığı gollerle öne çıkan Orkun, 2017-18 sezonunda altyapıda 42 maça çıkan genç yetenek, attığı 17 gol ve yaptığı 3 asist ile dikkatleri üzerine çekti.

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