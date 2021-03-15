"Kilidi açamayan Fenerbahçe uzaktan şutları da deneyemiyordu bir türlü. Denese Gençlerbirliği futbolcularının bedenlerinden dönüyordu. Topa sahipti ama çok pas hatasıyla oynuyordu Fenerbahçe… Bu hatalar pozisyonun sonlanmasına en büyük engeldi. Ligin en az gol atıp en çok gol yiyen takımı karşısında galibiyeti dört dakika koruyabildi Fenerbahçe ve soldan koridor bulup sıfıra inen Halil İbrahim’in ortasında Serdar golü kendi kalesine attı. Hem de bir stoper için hayli ilginç ve ancak bir balete yakışacak tuhaf hareketle. Bu kadar zor gol atıp bu kadar kolay gol yemek, tıpkı maçın skoru gibi skandal olsa gerek. Beraberlik Gençlerbirliği’ni iştahlandırınca az daha ikinci golü yiyecekti Fenerbahçe; neyse ki, Lima’yı Altay karşıladı. İlk yarıyı sakatlanan Gökhan-Sangare değişikliği ile bitiren Fenerbahçe Novak ile Thiam yerine İrfan Can ve Samatta’yı monte ettikten beş dakika sonra ikinci golü yedi lig sonuncusu rakibinden. Oysa rakibin ne yapmak istediği ve nasıl önleneceği belliydi. Oysa her pas hatasında Fenerbahçe’den daha üstün oynayan daha rahat çıkan bir Gençlerbirliği vardı sahada"