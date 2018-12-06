Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'la Ziraat Türkiye Kupası 5.tur ilk maçında karşılaşacak. Bu maçı Televizyon ekranlarında takip edecek olan seyirciler maçın hangi kanaldan ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda bugün saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek. Müsabaka A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, geride kalan sezon finalist olduğu Türkiye Kupası'na 5. turdan itibaren Giresunspor maçıyla başlayacak.

Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla mağlup ederek elemişti.

Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor'u eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul'da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

FENERBAHÇE SEYİRCİSİZ İZLEMEYECEK

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek.

Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, yarın Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksuk çıkacak.

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