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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı

        Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampında devam eden Fenerbahçe, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:08
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        Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı!
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        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampında devam ediyor. Sarı Lacivertliler, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktiksel çalışmaların yapıldığı antrenman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Fenerbahçe, yarın hazırlık maçında Portekiz ekiplerinden Portimonense ile karşı karşıya gelecek.

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