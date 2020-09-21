Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor...
FENERBAHÇE - HATAYSPOR
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia
YEDEKLER: Harun, Serdar, Sosa, Mert Hakan, Sadık, Frey, Deniz, Tisserand, Sinan, Novak
TEKNİKDİREKTÖR: Erol Bulut
HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf
YEDEKLER: Akın, Katranis, Soner, Muhammet, Burak, Barbosa, Abdurrahman, Adama Traore, Boupendza, Mirkan
TEKNİKDİREKTÖR: Ömer Erdoğan
Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor ise ligin ilk haftasında son şampiyon Başakşehir'i 2-0 yendi.
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