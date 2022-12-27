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Fenerbahçe - Hatayspor maçı muhtemel 11

Liderliği Trabzon'da bırakan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Derbiden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de seyircisi önünde yara sarmak istiyor. Joao Pedro'nun sakatlığı devam ederken Miguel Crespo'nun cezalı olduğu mücadelede Jorge Jesus da 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı muhtemel 11'i ve son gelişmeler...

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AA / HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    Fenerbahçe, bu akşam Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    KANARYA YARA SARMAK İSTİYOR

    Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

     
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekibin, 14 maçta 29 puanı bulunuyor.
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    CRESPO YERİNE İSMAİL YÜKSEK

    Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Crespo'nun yerine İsmail Yüksek görev yapacak.
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak.
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'le ilgili karar ise maç saatinde verilecek.

     
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Genç oyuncu, kart görmesi durumunda Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    MUHTEMEL 11

    ALTAY
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    FERDİ

     
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    GUSTAVO HENRIQUE

     

     
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    SZALAI

     
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    LINCOLN

     
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    ARAO

     
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    İRFAN CAN

     
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    İSMAİL YÜKSEK
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    ROSSI

     
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    VALENCIA

     
  • Fenerbahçe Hatayspor maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda

    KING

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