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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, hazırlık maçında LaLiga ekibi Villarreal'i 2-1 mağlup etti

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  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği yaptığı LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında İspanya'nın Villarreal ekibini 2-1 yendi.
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    24. dakikada Villarreal 1-0 öne geçti. Mojica'nın pasıyla sağdan hareketlenen Collado'nun ceza sahasına yaptığı ortada, kale sahası önünde Capoue gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    28. dakikada Capoue'nin pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Quintero, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    29. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Serdar Dursun ceza sahasında Cuenca'nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını işaret etti. 
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    31. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, topu filelerle buluşturarak skoru 1-1 yaptı.
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    58. dakikada Serdar Dursun'un ceza yayının sol tarafından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı.
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szalai'nin uzun ortasında ceza sahasında Mert Hakan Yandaş, topu kafayla Joshua King'e indirdi. 
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    Joshua King, penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında da bir diğer İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    Stat: Ülker

    Hakemler: Erkan Özdamar, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin (Dk. 56 İrfan Can Eğribayat), Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski (Dk. 72 Lemos), Arao (Dk. 66 Mert Hakan Yandaş), Zajc (Dk. 66 İsmail Yüksek), Lincoln Henrique (Dk. 56 Joshua King), İrfan Can Kahveci, Rossi (Dk. 72 Bruma), Serdar Dursun
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    Villarreal: Pepe Reina (Dk. 72 Gianni), Dela (Dk. 46 Femenia), Albiol (Dk. 46 Pedraza-Dk. 77 Iosifov), Cuenca, Mojica (Dk. 46 Mandi), Quintero (Dk. 46 Chukwueze), Coquelin (Dk. 46 Morlanes), Parejo (Dk. 46 Trigueros), Capoue (Dk. 46 Alex Baena), Collado, Moreno (Dk. 62 Pascual)
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    Goller: Dk. 24 Capoue (Villarreal), Dk. 31 Serdar Dursun (Penaltıdan), Dk. 78 Joshua King (Fenerbahçe)
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

    Sarı kartlar: Dk. 82 Alex Baena (Villarreal), Dk. 87 Bruma, Dk. 89 Szalai (Fenerbahçe)
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti
  • Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 mağlup etti

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