Fenerbahçe için flaş İlkay Gündoğan iddiası!

Transferde vites yükselten Fenerbahçe, bir bomba hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Sport Mediaset'in haberine göre, Fenerbahçe bugün İlkay Gündoğan ile masaya oturacak.
Giriş: 01.09.2025 - 10:16 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:16
Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Sport Mediaset'in haberine göre, Fenerbahçe bugün İlkay Gündoğan ile masaya oturacak.
Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki futbolcuya ilk olarak 3.5 milyon euro ve bonus içeren bir sözleşme teklif edeceği belirtildi.