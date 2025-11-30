Habertürk
        Fenerbahçe ile Galatasaray 404'ncü randevuda! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe ile Galatasaray 404'ncü randevuda!

        Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak derbiyle birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 404'ncü kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 12:22 Güncelleme: 30.11.2025 - 12:22
        F.Bahçe ile G.Saray 404'ncü randevuda!
        Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek.

        Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

        Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

        Fenerbahçe'nin attığı 543 gole, Galatasaray 504 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

        LİGDE 137. SINAV

        Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 136 kez karşılaştı.

        Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 45 maç da beraberlikle sonuçlandı.

        Lig maçlarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol kaydetti.

        SON 10 RESMİ MAÇ

        İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

        Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.

        Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere sarı-kırmızılılar 15 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 7 gol bulabildi.

        Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

        Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

        Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-FB)
        21.11.2021 Nef Süper Lig 1-2
        10.04.2022 Ülker Süper Lig 0-2
        08.01.2023 Ülker Süper Lig 3-0
        04.06.2023 Nef Süper Lig 3-0
        24.12.2023 Ülker Süper Lig 0-0
        07.04.2024 Şanlıurfa 11 Nisan TFF Süper Kupa 3-0 (Hükmen)
        19.05.2024 RAMS Park Süper Lig 0-1
        21.09.2024 Ülker Süper Lig 3-1
        24.02.2025 RAMS Park Süper Lig 0-0
        02.04.2025 Chobani Türkiye Kupası 2-1
