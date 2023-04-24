Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

     
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    FENERBAHÇE'DEN 3 MAÇLIK SERİ!

    Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi. Ligde son 2 maçını evinde oynayan İstanbulspor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    FARKI İNDİREBİLİR

    Haftaya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren Fenerbahçe, Galatasaray'ın evinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalması farkı 4'e indirme şansına sahip...
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    4 EKSİK VAR

    Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İŞTE MUHTEMEL 11!

    İrfan Can Eğribayat
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ferdi Kadıoğlu
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

     Samet Akaydin
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Attila Szalai
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ezgjan Alioski
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İsmail Yüksek
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Miguel Crespo
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Arda Güler
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Emre Mor
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Joao Pedro
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Enner Valencia
  • Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İstanbulspor: Ahmet Kıvanç, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Duhan Aksu, Florian Loshaj, Muammer Sarıkaya, Jason Lokilo, Eduard Rroca, Valon Ethemi, Emeka Eze.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.