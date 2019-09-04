Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe'de buna rağmen Trabzonspor maçında alınan sonuç büyük üzüntü yarattı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe Teknik Heyeti maçta yakalanan 12 net gol pozisyonundan sadece 1'inin gole çevirilebilmesinin olağan dışı bir durum olduğu konusunda hemfikir olurken, rakibi boğan, oldukça etkili bir performans ortaya koyulan oyun süresinin de özellikle milli aradan sonra artacağına inanıyor.

Futbolcular da maçtan sonra büyük üzüntü yaşarken, özeleştirilerde bulunup özellikle son tercihlerde çok daha dikkatli olunması gerektiği konusunda birleştiler. Fenerbahçeli futbolcular, "Böyle bir maç kolay kolay yaşanmaz. Çok şanssız goller harcadık. Yine de çok daha konsantre olmalıyız" gibi cümlelerle maçın değerlendirmesini yaptılar.

Ligde rakiplerinin form yakalamadan makası açabileceğine inanan Fenerbahçe Teknik Heyeti bunu elde edebilecekleri bir oyun oynadıklarına inanıyor. Trabzonspor maçının tamamen bir kaza olduğunu düşünen Sarı-Lacivertliler takımın bitiricilik anlamında da çok etkili isimlere sahip olduğunu, bu anlamda özel bir problemin olmadığını ve Trabzonspor maçı özelinde yaşanan şanssız bir durum olduğunu düşünüyor.