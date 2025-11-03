Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na yeni sponsor!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile "arsaVev" arasında isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Chobani Stadı'ndaki imza törenine, başkan Sadettin Saran, kadın futbolu branşından sorumlu yönetici Ufuk Şansal, yönetici Burçin Gözlüklü, arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, kadın futbol takımı teknik direktörü Gökhan Bozkaya ve takım kaptanı Yağmur Uraz katıldı.

Ufuk Şansal, açıklamasında "Keyifli bir hafta sonunu geride bıraktık. Takımımızı Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Futbol A Takımımız Beşiktaş derbisinden galibiyetle döndü. Takımlarımızı kutluyorum. Her branşta olduğu gibi kadın futbol takımımızla da her daim zirveyi hedefliyoruz. İnancımızı ve desteğimizi bir kez daha vurgulayan bu önemli iş birliğini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İsim ve göğüs sponsoru olarak güçlerimizi birleştiriyoruz. Kadın futbol branşında ilk şampiyonluğumuza bu sezon ulaşıp bunu taraftarlarımızla kutlamak en büyük hayalimiz." diye konuştu.

REKLAM

Ufuk Şansal, "Kadın futbol takımımızı daha fazla seyircimizle buluşturmak istiyoruz. Derbi ve özel maçlar için böyle bir hayalimiz var. Başkanımız da uygun görürse." ifadesini kullandı.

Başkan Saran da "Derbi ve özel maçların Kadıköy'de olması için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

Burçin Gözlüklü ise "Dün çok kıymetli 2 galibiyet alarak bizleri gururlandıran takımlarımıza parantez açmak istiyorum. Takımlarımızı tebrik ediyor, nice başarılar diliyorum. Kadın futboluna verdiğimiz önemin bir kez daha somutlaştığı özel bir gün için bir aradayız. 2 sezondur takımımızın yanında olan diğer branşlarımıza da desteğini esirgemeyen arsaVev'e teşekkür ediyoruz. Bu sadece sponsorluk anlaşması değil ortak değerlere inanca ve geleceğe yapılan bir yatırımdır. Kadın futbolunda da en iyisni hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

BÜLENT ÖZTÜRK: SPONSORLUĞUMUZ DAHA KAPSAMLI DEVAM EDECEK

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, anlaşmalarının daha kapsamlı devam edeceğini dile getirdi.