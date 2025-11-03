Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na yeni sponsor!
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile "arsaVev" sponsorluk anlaşması yaptı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile "arsaVev" arasında isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması yapıldı.
Chobani Stadı'ndaki imza törenine, başkan Sadettin Saran, kadın futbolu branşından sorumlu yönetici Ufuk Şansal, yönetici Burçin Gözlüklü, arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, kadın futbol takımı teknik direktörü Gökhan Bozkaya ve takım kaptanı Yağmur Uraz katıldı.
Ufuk Şansal, açıklamasında "Keyifli bir hafta sonunu geride bıraktık. Takımımızı Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Futbol A Takımımız Beşiktaş derbisinden galibiyetle döndü. Takımlarımızı kutluyorum. Her branşta olduğu gibi kadın futbol takımımızla da her daim zirveyi hedefliyoruz. İnancımızı ve desteğimizi bir kez daha vurgulayan bu önemli iş birliğini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İsim ve göğüs sponsoru olarak güçlerimizi birleştiriyoruz. Kadın futbol branşında ilk şampiyonluğumuza bu sezon ulaşıp bunu taraftarlarımızla kutlamak en büyük hayalimiz." diye konuştu.
Ufuk Şansal, "Kadın futbol takımımızı daha fazla seyircimizle buluşturmak istiyoruz. Derbi ve özel maçlar için böyle bir hayalimiz var. Başkanımız da uygun görürse." ifadesini kullandı.
Başkan Saran da "Derbi ve özel maçların Kadıköy'de olması için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.
Burçin Gözlüklü ise "Dün çok kıymetli 2 galibiyet alarak bizleri gururlandıran takımlarımıza parantez açmak istiyorum. Takımlarımızı tebrik ediyor, nice başarılar diliyorum. Kadın futboluna verdiğimiz önemin bir kez daha somutlaştığı özel bir gün için bir aradayız. 2 sezondur takımımızın yanında olan diğer branşlarımıza da desteğini esirgemeyen arsaVev'e teşekkür ediyoruz. Bu sadece sponsorluk anlaşması değil ortak değerlere inanca ve geleceğe yapılan bir yatırımdır. Kadın futbolunda da en iyisni hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.
BÜLENT ÖZTÜRK: SPONSORLUĞUMUZ DAHA KAPSAMLI DEVAM EDECEK
arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, anlaşmalarının daha kapsamlı devam edeceğini dile getirdi.
İş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Öztürk, "arsaVev olarak bizim için anlamlı, büyük bir iş birliğini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır süren dayanışmamız bu sezon daha kapsamlı devam edecek. 2 derbi galibiyetiyle Fenerbahçeliler güne mutlu uyandı. Fenerbahçelilerin mutluluğu ülke insanının mutluluğuyla eş değer. Koyu bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'de yöneticilik yapmak bir kulüp görevi değil aynı zamanda milli de bir görevdir. Kadıköy var gelirsen, çubuklu var giyersen, Fenerbahçe var seversen. Bizim sevdamız sadece erkek futbol takımına değil, armaya, bu kulübe. Fenerbahçe'de herkes yönetici olmak ister. Bu her Fenerbahçelinin hayalidir, rüyasıdır. Ben Fenerbahçe'ye katkılarımı şu anda işimle vermek istiyorum. Şu anda bir görev almayı düşünmüyorum. Onlara nasıl destek verebiliriz ben o taraftayım." değerlendirmesinde bulundu.
Gökhan Bozkaya da "Yanımızda olmanız bize destek vermeniz bizim için çok kıymetli. Gerek Türkiye gerek yurt dışında vermiş olduğunuz desteği yakinen bildiğim için çok değerli buluyorum. Bu zorlu süreçte bizimle olacağınız için çok mutluyum." diye konuştu.
Yağmur Uraz da şunları kaydetti:
"Milli takım dönüşleri zordur, karakter koyarak sahaya çıktık ve net bir skorla galip ayrıldık. Erkekler deplasmanda 2-0 geriye düşüp karakter ortaya koyup galip geldiler. Dün erken uyumak istemedim, normalde erken uyuyan biriyimdir. Hocama bitmesin bu duygu dedim. Camiamız adına çok önemli bir gündü. Bizim her maçta arsaVev yanımızda, onlara çok teşekkür ediyoruz. Spora verdikleri, kadına verdikleri destek için minnettarız."
Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleşti. İmza töreni, karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.