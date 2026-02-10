Canlı
        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Chaves ile yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Chaves ile yollar ayrıldı

        Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımının Arjantinli kalecisi Abigail Paola Chaves'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

        Giriş: 10.02.2026 - 19:21 Güncelleme: 10.02.2026 - 19:21
        Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Arjantinli file bekçisi Abigail Paola Chaves'le yollar ayrıldı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'mızın formasını terleten Abigail Paola Chaves ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne dek verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

        Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Chaves, Fenerbahçe formasıyla Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3 maçta kaleyi korudu.

