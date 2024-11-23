Fenerbahçe Kayseri'de penaltı kazandı!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk oldu. Mücadelenin 5. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı kazandı.
Giriş: 23.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:19
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Bellona Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
Mücadelenin 5. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın Filip Kostic'e yaptığı müdahale sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Dusan Tadic, topu ağlarla buluşturdu ve rakımını 1-0 öne geçirdi.
İşte o pozisyon:
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