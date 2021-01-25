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Fenerbahçe - Kayserispor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor. Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor

Fenerbahçe - Kayserispor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Alper Ulusoy
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta
YEDEKLER: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Sadıki Novak, İsmail, Ademi
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

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AYRINTILI PUAN DURUMU

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor.

49. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 48 maçta Fenerbahçe 29, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 105 golüne, sarı-kırmızılılar 50 golle karşılık verdi.

SON 8 MAÇTA 2 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 8 maçtan sadece ikisini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi.

2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 8 müsabakada 32 gol atıldı.

İSTANBUL'DA 23. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 23. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 22 maçta Fenerbahçe 17, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 60 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

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