Fenerbahçe - Kayserispor maçı için geri sayım başladı. Maç öncesi iki takımın da taraftarlarında heyecan dorukta. Süper Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk edeceği maç öncesi sporsverler maçla ilgili detayları araştırıyor.

Peki; Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe - Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek maç öncesi sporsverler, karşılaşmanın yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı yarın yani 1 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı ise deneyimli hakem Ümit Öztürk yönetecek.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKARILDI MI?

Fenerbahçe - Kayserispor maçının biletleri 29 Ağustos çarşamba günü satışa çıkarıldı.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dahildir.

Bilet ücretleri:

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 32.50 TL

MİGROS TRİBÜNÜ F BLOK: 32.50 TL



FENERIUM ÜST- H-I BLOK: 115,00 TL



FENERIUM ÜST – E BLOK: 140,00 TL



FENERIUM ALT-H BLOK: 210,00 TL



FENERIUM ALT-G BLOK: 250.00 TL



FENERIUM ALT-F BLOK: 305,00 TL



FENERIUM ALT-E BLOK: 400,00 TL

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