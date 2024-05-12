Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluk işini zora sokan sarı- lacivertliler son üç maçını kazanarak rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, "Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı...
Şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Son oynadığı Konyaspor deplasmanında 2 puan bırakan ve rakibinin 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı- lacivertliler, kalan üç maçını kazanıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini ümit ediyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre ligdeki bütün maçlar aynı tarih ve saatte oynanıyor. Peki, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe- Kayserispor maçı 12 Mayıs Pazar (bugün) 19.00'da oynanacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Livakovic
Mert, Becao, Djiku, Ferdi
Fred, İsmail
Cengiz, Szymanski, Tadic
Dzeko
OSAYI SAMUEL AÇIKLAMASI
Fenerbahçe, İrfan Can ile birlikte Konyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Osayi Samuel'in durumuna dair bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir."
DERBİDE OLMAYACAK
İrfan Can Kahveci'nin, ligin 37. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.