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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluk işini zora sokan sarı- lacivertliler son üç maçını kazanarak rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, "Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:10
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        Şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Son oynadığı Konyaspor deplasmanında 2 puan bırakan ve rakibinin 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı- lacivertliler, kalan üç maçını kazanıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini ümit ediyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre ligdeki bütün maçlar aynı tarih ve saatte oynanıyor. Peki, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

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        FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe- Kayserispor maçı 12 Mayıs Pazar (bugün) 19.00'da oynanacak.

        Ülker Stadı'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        3

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Livakovic

        Mert, Becao, Djiku, Ferdi

        Fred, İsmail

        Cengiz, Szymanski, Tadic

        Dzeko

        4

        OSAYI SAMUEL AÇIKLAMASI

        Fenerbahçe, İrfan Can ile birlikte Konyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Osayi Samuel'in durumuna dair bir açıklama yaptı.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir."

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        DERBİDE OLMAYACAK

        İrfan Can Kahveci'nin, ligin 37. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

        Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.

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