Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan sakatlığını bulunan İsmail Yüksek takımla beraber çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Kayseri'ye gidecek.