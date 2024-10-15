Fenerbahçe, Kızılyıldız'a farklı mağlup oldu!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü hafta müsabakasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 76-57 mağlup oldu.

Mücadeleye tutuk başlayan Fenerbahçe Beko, basit top kayıpları yaparken ilk bölümde Kızılyıldız 7-0 seri yakaladı. Molanın ardından sarı-lacivertli ekip Nigel Hayes-Davis'le 5 sayı bulurken, Kızılyıldız ise özellikle dış atışlardaki isabet yüzdesiyle farkı 12 sayıya yükseltti: 5-17.

Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken, Kızılyıldız ilk bölümü 26-12 önde tamamladı.

İkinci periyot Kızılyıldız'ın 5-0'lık serisiyle başlarken, savunmada agresif oyuna başlayan Fenerbahçe Beko, 10-0'lık seri yakalayarak farkı 9 sayıya indirdi: 22-31.

Mola dönüşünde Hayes-Davis'in üst üste sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler farkı da 4 sayıya indirdi: 41-45.

Bu çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde Fenerbahçe Beko 3, Kızılyıldız 4 sayı buldu: 34-42.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken her iki takım da hücum faullerle top kayıpları yaşadı.

Molanın ardından tam saha baskısını sürdüren sarı-lacivertli takım, farkı 5 sayıya kadar indirdi: 31-36.

Fenerbahçe Beko; hücum faul, 3 saniye ihlali, yarı saha ihlali ve süre aşımı sebepleriyle üst üste 5 hücumda top kaybı yaparken, Kızılyıldız da bu süreçte farkı yeniden artırdı: 42-54.

REKLAM

Karşılaşmanın son çeyreği de ilk 3 periyottakine benzer şekilde başladı. Hücumda birçok pozisyonda atışlardan yararlanamayan sarı-lacivertli takım, pota altında da etkisiz kalınca ilk 5 dakikalık bölümde Sırbistan ekibi farkı 15 sayıya yükseltti: 47-62.

Kalan sürede farkı daha da açan Kızılyıldız, parkeden 76-57'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla ilk yenilgisini aldı.