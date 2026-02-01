Habertürk
        Fenerbahçe, Kocaelispor maçına hazır - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Kocaelispor maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 15:20 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:20
        Fenerbahçe, Kocaelispor maçına hazır
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.

        Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

