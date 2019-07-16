Boyd'dan sonra bir bomba daha!

Fenerbahçe için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor... Geçtiğimiz günlerde Almanya'da Sport1'in gündeme getirdiği Konoplyanka için bu kez Bild bir haber yayınladı.

Bild'e göre; Fenerbahçe, Schalke 04'ten sol kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka'nın transferinde sona geldi. Sarı-lacivertli takımın 1 yıllık kontratı kalan yıldız için Alman ekibine 3 milyon euro bonservis bedeli teklif edildiği belirtildi. Fenerbahçe ve Schalke 04 arasında son detayların görüşüldüğü öne sürülürken transferin büyük oranda tamamlandığı kaydedildi.

Kariyerine Dnipro'da başlayan Konoplyanka, 2015'te bedelsiz olarak Sevilla'ya transfer oldu. 2016'da Schalke 04'e kiralık giden futbolcu, sezon sonunda 12.5 milyon euro karşılığında Alman ekibi tarafından bonservis bedeliyle alındı.

29 yaşındaki futbolcunun Bundesliga'da 57 maçta 6 gol ve 7 asisti bulunuyor.