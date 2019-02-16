Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. 36. kez karşı karşıya gelecek olan iki takımın maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.
KOCAMAN KADIKÖY'E DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, uzun bir aranın ardından yeniden Kadıköy'e gelecek. Sarı-lacivertli takımı iki farklı dönemde çalıştıran tecrübeli teknik direktör, yaklaşık 9 ay sonra Fenerbahçe taraftarının önüne çıkacak.
Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Kocaman, 271 gün sonra Ülker Stadı'nın çimlerine bu kez Atiker Konyaspor'un teknik direktörü olarak ayak basacak.
FENERBAHÇE SAHASINDAKİ SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Süper Lig'de iç sahada üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşılaşmalarından galip ayrılan Fenerbahçe, deplasmanda ise İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilmişti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Kadıköy'de Rusya'nın Zenit takımını 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, sahasındaki galibiyet serisini Atiker Konyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 14. sırada giriyor.
KONYASPOR 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Süper Lig'de son 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor ise 33 puanla 6. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe'de Soldado ve Tolgay kırmızı kart, Isla ise sarı kart cezalısı durumunda bulunurken, Mehmet Ekici sakatlığı sebebiyle takımıyla olamayacak.
SARI KART ALARMI!
Sarı-lacivertlilerde İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Konyaspor'da cezalı futbolcu bulunmazken Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado ve Fallou Diagne'nin sakatlıkları nedeniyle oynaması beklenmiyor.
FENERBAHÇE'DE ERSUN YANAL'IN SAHAYA ÇIKARMASI BEKLENEN 11 ŞÖYLE:
Harun Tekin
Şener Özbayraklı
Martin Skrtel
Sadık Çiftpınar
Hasan Ali Kaldırım
Mehmet Topal
Jailson
Eljif Elmas
Nabil Dirar
Andre Ayew
Islam Slimani
AYKUT KOCAMAN'IN MUHTEMEL 11'İ İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:
Serkan Kırıntılı
Nejc Skubic
Ali Turan
Petar Filipovic
Leonard Zuta
Volkan Fındıklı
Marko Jevtovic
Moryke Fofana
Deni Milosevic
Abdou Razack Traore
Adis Jahovic
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