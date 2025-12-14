Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek! rendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Ligde namağlup serisini sürdüren sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak zirveye ortak olmak istiyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 14.12.2025 - 10:29 Güncelleme: 14.12.2025 - 10:29 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL