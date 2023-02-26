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Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!

Fenerbahçe, Konyaspor'u evinde rahat yendi. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin farklı kazandığı mücadeleyi değerlendirdi

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  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!

    UĞUR MELEKE: "Elbette 22’de gelen kırmızı kartın da etkisiyle sahada tek bir takım vardı. Maçın Fenerbahçe için bir antrenman havasında geçtiğini söylemek yetersiz kalır; zira bu müsabakayı ancak 'hafif idman' dozuyla açıklayabiliriz. Tek bir takımın 11 oyuncusunun ikinci bölgede paslaşıp durduğu bir doksan dakikaydı adeta." (Hürriyet)

     
  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!

    AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe, kelimenin tam anlamıyla güle oynaya kazandı. Fenerbahçe çok mu iyi oynadı? Mükemmel diyemeyiz ama iyi pas yaptı, iyi savunma yaptı ve Valencia gibi ne zaman ne yapacağı belli olmayan golcüsüyle de maçı ilk yarıda koparıverdi. Önce haklı bir penaltı, ardından haklı bir kırmızı kartla 10 kişi kalan Konya olunca da maç orada bitiverdi." (Sabah)

     
  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!

    GÜRCAN BİLGİÇ: "Fenerbahçe'nin takım olarak kurduğu baskı, ikinci topları çok çabuk kazanıp pas organizasyonuna geçmesi, takım karakterini devam ettirdiğini gösterdi. Ritimleri arttıkça, pas hızı da peşinden gelecektir. Sevilla eşleşmesi öncesinde öz güvenlerini yenilemeleri de gerekiyordu." (Sabah)

     
  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!

    ÖMER ÜRÜNDÜL: "Şöyle Fenerbahçe takımına genel olarak baktığım zaman tahmin ettiğim bir görüntü vardı. Ülkece yaşadığımız büyük felaket nedeniyle futbolcuların tümünde fiziki düşüş vardı. Hatta uzak ara takımın en güçlü oyuncusu Ferdi'de dahi bu durum görünüyordu. Tabii ki ligimizin tüm takımlarında aynı olay gerçekleşecek. Ama Sevilla maçını düşündüğümüzde kalan az sürede ne kadar bir form düzeyine ulaşılabilir, soru işareti." (Sabah)
  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!

    ŞANSAL BÜYÜKA: "Fenerbahçe’nin kötüsü yoktu… Takımın en iyisi, iki gol, bir asitle oynayan Valencia idi. Sonra da takımın topu en iyi kullanan adamlarından biri olan Zajc… Fenerbahçe’de Henrique Lincoln’un sol kenara oranla, orta alanda çok daha etkili ve yararlı olduğunu söylemeliyiz." (Milliyet)

     
  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!

    ERCAN GÜVEN: "Aslında maç 11. dakikada Valencia’nın gole çevirdiği penaltı ve on dakika sonra Konyaspor’un on kişi kalmasından sonra bitmişti. Ancak üç haftalık ara, takıma değil de Fenerbahçe topuna fren yaptırmıştı sanki. Lincoln’u savunmadan öne çıkarıp uzun süre onun tekniğine mahkum oynayan Fenerbahçe iştahlıydı, kendinden emindi fakat uzun süre baskısını sonuçlandıramadı. Hatta kaleyi bile bulamadı doğru dürüst. Topun arkasına iyi geçen Konyaspor’a karşı ancak ilk yarının uzatmasında ikinci farka ulaşabildi." (Milliyet)

     
  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!

    İLKER YAĞCIOĞLU: Fenerbahçe oldukça motive bir şekilde, arzulu ve istekli maça başladı. Oyunu tamamen Konyaspor'un sahasına yıktı. Çok pozisyon üretemese de oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Kaleci Altay'ı hemen hemen hiç görmediğimiz bir maç izledik. Tabii Diouf atıldıktan sonra zaten gol atmakta sıkıntı yaşayan Konyaspor'un işi mucizelere kalmıştı. Valencia'nın yine çok ön plana çıktığı bir maç izledik. Bu sezon resmen kendini aştı. Açıkçası Fenerbahçe'nin çok zorlanmadan 3 puana ulaştığı bir maç izledik." (Takvim)

     
  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!

    ENGİN VEREL: "Fenerbahçe ilk dakikadan itibaren Konyaspor kalesinde yoğun baskı kurdu. Jesus'un saha kenarında olmamasının Fenerbahçeli oyuncular üzerinde olumlu etki yaptığını söyleyebilirim! Saha kenarında onun öfkeli tavırları belli ki futbolcuları da geriyor. Oysa dün Fenerbahçeli oyuncular daha rahat ve daha doğru işler yaptılar. Zaten önce penaltıdan gelen gol, ardından Konyaspor'un 22. dakikada 10 kişi kalması maçı bitirdi." (Akşam)

     
  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!

    NİHAT KAHVECİ: "Bu maçta iyi oynadı kötü oynadı konuşulmaz zaten çünkü 22. dakikada bitti maç. Diouf gibi tecrübeli bir ismin arka arkaya iki tane sarı kart görmesini tasvip edemem. "Fenerbahçe 22. dakikadan sonra rahat, istediği gibi oyunu şekillendirerek antrenman maçı havasında maçı kazanmasını bildi."

     
  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!

    RIDVAN DİLMEN: "Fenerbahçe'nin iyi hazırlandığını ve galibiyeti hakettiğini söyleyelim. Jesus geçen hafta tekrar toparlanıp yarışın içinde olacağız demişti bu maçta da öyle oldu. Mart ayının ortalarında oyunun daha da oturacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Kritik haftalar başlamış oldu. Bu yarışın içerisinde yine olacaktır Fenerbahçe ve sonuna kadar kovalayacaktır ama biraz pamuk ipliğinde gidecektir. Galatasaray sürekli aşama kaydediyor. Ligin mesafesi kısaldı."

     
  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!

    KEMAL ASLAN: "Fenerbahçe lige iyi başladığı dönemde kadroyu çok iyi kullanıyorlar diyorduk ve en önemlisi sistem çok iyi işliyor diyorduk. Fenerbahçe savunmayı önde kurduğu için arkaya pozisyon verebiliyordu. Altay'ın yapmış olduğu hamle hatalarından goller yeniyordu. Bir de sol bek oturmadı. Dünya Kupası arası, yaşadığımız felaket nedeniyle verilen ara ve yine Lincoln oynuyor. 6 milyon euro verilerek sol bek alındı ve o dönemki sorunları yine yaşıyor Fenerbahçe."

     
  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!
  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!
  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!
  • Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!

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