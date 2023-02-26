Fenerbahçe - Konyaspor yazar yorumları!

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Şöyle Fenerbahçe takımına genel olarak baktığım zaman tahmin ettiğim bir görüntü vardı. Ülkece yaşadığımız büyük felaket nedeniyle futbolcuların tümünde fiziki düşüş vardı. Hatta uzak ara takımın en güçlü oyuncusu Ferdi'de dahi bu durum görünüyordu. Tabii ki ligimizin tüm takımlarında aynı olay gerçekleşecek. Ama Sevilla maçını düşündüğümüzde kalan az sürede ne kadar bir form düzeyine ulaşılabilir, soru işareti." (Sabah)