Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, averajla küme düşme hattına geriledi.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Jeremy Bokila'nın golüyle 1-0 önde tamamlayan Akhisarspor, ikinci yarıda Elvis Manu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Uzatma bölümünde Adrien Regattin'le bir gol daha bulan yeşil-siyahlı ekip, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 15. haftanın ardından 14 puanda kalan Fenerbahçe, haftayı averajla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un gerisinde 16. sırada ve düşme hattında bitirdi.
Fenerbahçe en son, 2016-2017 sezonunda ilk 3 haftada sadece 1 puan almış ve 3. haftayı küme düşme hattında 16. sırada tamamlamıştı.
Akhisarspor, aldığı bu kritik galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve düşme hattından çıkarak 13. sıraya yükseldi.
DEPLASMANDA YİNE KAZANAMADI
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet aldı.
Bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, üst üste 5. deplasman maçından da galibiyet çıkaramadı. Dış sahada tek galibiyetini Atiker Konyaspor karşısında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertli ekip, sonraki 5 müsabakada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.
AKHİSARSPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET
Süper Lig'in ilk haftalarında istediği sonuçları alamayan Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'yi de aynı skorla 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Son 6 haftada sadece 1 mağlubiyeti bulunan yeşil-siyahlı ekip, bu periyotta 11 puan topladı.
BOKİLA GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ
Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk kez forma giyen ve takımının beraberlik golüne imza atan Jeremy Bokila, ilk 11'de başladığı Fenerbahçe maçında da takımının ilk golünü kaydetti.
Bokila, takımıyla çıktığı ikinci maçı da boş geçmeyerek 2 gole ulaştı.
Fenerbahçe karşısında Akhisarspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydeden Elvis Manu, bu sezon 4. kez rakip ağları havalandırdı. Manu, takımda en fazla gol atan isim durumuna yükseldi. Adrien Regattin ise Demir Grup Sivasspor maçının ardından ikinci kez skor üretti.
Müsabakadan sonra büyük sevinç yaşayan Akhisarsporlu futbolcular, bu coşkuyu taraftarlarla paylaştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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