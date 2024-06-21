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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Levent Mercan'ı kadrosuna kattı ve Mert Hakan'la sözleşme yeniledi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Levent Mercan'ı kadrosuna kattı ve Mert Hakan'la sözleşme yeniledi!

        Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme yenilendiğini ve Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 13:43 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:57
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        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
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        Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini açıkladı ve Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı transfer etti.

        Sarı-lacivertliler, Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Levent Mercan, 2021'den bu yana formasını giydiği Fatih Karagümrük'te çıktığı 93 maçta 4 gole imza attı.

        MERT HAKAN'A YENİ SÖZLEŞME

        Fenerbahçe, Levent Mercan transferi ile birlikte sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş ile de 2 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

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        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.

        Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.

        2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.

        Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır.

        Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."

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