Fenerbahçe, Levent Mercan'ı kadrosuna kattı ve Mert Hakan'la sözleşme yeniledi!
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme yenilendiğini ve Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini açıkladı ve Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı transfer etti.
Sarı-lacivertliler, Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Levent Mercan, 2021'den bu yana formasını giydiği Fatih Karagümrük'te çıktığı 93 maçta 4 gole imza attı.
MERT HAKAN'A YENİ SÖZLEŞME
Fenerbahçe, Levent Mercan transferi ile birlikte sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş ile de 2 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.
Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.
2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.
Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."