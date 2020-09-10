Lig tarihinde Fenerbahçe, galibiyet sayısı açısından önemli rakiplerinden Beşiktaş'ın 47-40, Galatasaray'ın 50-34, Trabzonspor'un da 37-24 önünde bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de yer alacak takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Başkent ekibiyle 102 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını 64 kez yenmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilerin ligde bu sezonki rakipleri içinde en fazla gol attığı takım da MKE Ankaragücü oldu. Fenerbahçe, başkent temsilcisinin ağlarını 188 kez havalandırdı.

EN ÇOK BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Fenerbahçe, lig tarihinde en çok, 128 kezle Beşiktaş'la karşılaştı.

En fazla yenilgiyi 40 kezle Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, en çok golü de siyah-beyazlı rakibinden yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın attığı 143 gole engel olamadı.

Bu sezon ligde yer alan diğer 20 takımın 19'uyla daha önce karşılaşan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor ile ise tarihinde ilk maçlarını bu sezon oynayacak.

BU SEZONLİ RAKİPLERİYLE MAÇLARI

Fenerbahçe'nin, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle: