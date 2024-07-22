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        Fenerbahçe, Lugano karşısında avantaj peşinde! İşte Mourinho'nun 11'i...

        Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin Avrupa macerası başlıyor... Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano takımına konuk olacak. Sezonun ilk resmi maçına İsviçre'de çıkacak olan Fenerbahçe, tur için avantajlı skor elde etmeye çalışacak.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:38
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

        • 3

          Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.

        • 4

          Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

          Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

        • 5

          YENİ TRANSFERLER BOY GÖSTERECEK

          Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.

        • 6

          Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

          Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ise Mourinho'nun görev vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Levent Mercan ise UEFA kadrosunda yer almadığı için mücadelede oynayamayacak.

        • 7

          MUHTEMEL 11

        • 8

          Livakovic

        • 9

          Osayi-Samuel

        • 10

          Çağlar Söyüncü

        • 11

          Djiku

        • 12

          Oosterwolde

        • 13

          Batuğ Elmaz

        • 14

          Fred

        • 15

          Tadic

        • 16

          Szymanski

        • 17

          Saint-Maximin

        • 18

          Dzeko

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