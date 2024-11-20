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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana: 0 - Mint Vero Volley Monza: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana: 0 - Mint Vero Volley Monza: 3 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Medicana, 2025 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında evinde konuk ettiği İtalya'nın Mint Vero Volley Monza takımına 25-23, 25-20 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 21:18 Güncelleme: 20.11.2024 - 21:18
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        2025 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Mint Vero Volley Monza'ya 3-0 mağlup oldu.

        Müsabaka 25-23, 25-20 ve 25-23’lük set skorlarıyla sonuçlandı.

        İkinci maçında ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, gruptaki üçüncü maçında 5 Aralık’ta deplasmanda Yunanistan’ın Olympiacos takımı ile karşı karşıya gelecek.

        SALON: Burhan Felek Voleybol

        HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis, Eldar Zulfugarov

        FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Baturalp Burak Güngör (L), Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Karyagın, Caner Dengin

        MINT VERO VOLLEY MONZA: Röhrs, Marttila, Lawani, Beretta, Gil Kreling, Averill, Gaggini (L), Zaytsev, Szwarc

        SETLER: 23-25, 20-25, 23-25

        SÜRE: 80 dakika (26’, 24’, 30’)

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