Fenerbahçe Medicana'da Galatasaray yenilgisinin ardından 3 ayrılık!
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 3-2'lik Galatasaray Daikin mağlubiyetinin ardından başantrenör Marco Fenoglio, yardımcı antrenör Stefano Micoli ve kondisyoner Maurizio Negro ile yollarını ayırdı.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında ezeli rakibi Galatasaray Daikin'e 3-2 yenilen Fenerbahçe Medicana'da fatura teknik kadroya çıktı.
Sarı-lacivertli kulüp, başantrenör Marco Fenoglio, yardımcı antrenörü Stefano Micoli ve kondisyoner Maurizio Negro ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır.
Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz."