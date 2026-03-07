Canlı
        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana, Göztepe'yi son sette devirdi! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, Göztepe'yi son sette devirdi!

        Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

        Giriş: 07.03.2026 - 18:32
        Fenerbahçe Medicana, Göztepe'yi son sette devirdi!

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi.

        Salon: TVF Atatürk Voleybol

        Hakemler: Yasin Okumuş, Nazlı Ekmekçi

        Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)

        Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Asli Kalaç, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Ghani, (Gülce Güçtekin, Orro, De Souza, Dicle Nur Babat, Melisa Vargas)

        Setler: 25-20, 19-25, 25-22, 23-25, 11-15

        Süre: 148 dakika

