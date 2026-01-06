Habertürk
        Fenerbahçe Medicana, Radnicki ile karşı karşıya! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, Radnicki ile karşı karşıya!

        CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı ile Sırbistan temsilcisi Radnicki karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        06.01.2026 - 11:54
        Fenerbahçe, Radnicki ile karşı karşıya!
        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Sırbistan'ın Radnicki ekibini konuk edecek.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat, 19.00'da başlayacak.

        Eşleşmedeki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, rövanşta da rakibine üstünlük sağlayarak tur atlamayı hedefliyor.

        Fenerbahçe Medicana, tur atlaması halinde OK Alpacem-MOK Mursa maçının galibiyle 8'li final turunda karşı karşıya gelecek.

