Fenerbahçe Medicana, Radnicki ile karşı karşıya!

Eşi ile kızını öldüren şüpheli, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin almış

ANTALYA'nın Serik ilçesinde eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldüren güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45) ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim" dedi. Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden 20 gün izin aldığı belirtilen Canatan, savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındı. (DHA)