Fenerbahçe Medicana - VakıfBank: 1-3 (MAÇ SONUCU)

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu VakıfBank oldu...

Sarı-siyahlılar, ilk iki maçını kazandığı final serisinin üçüncü buluşmasında Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 16-25, 15-25, 25-19 ve 19-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup etti ve seriyi 3-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadelenin ilk seti VakıfBank'ın baskın oyunuyla başladı. Sarı-siyahlıların durumu 6-2'ye getirmesinin ardından Fenerbahçe mola aldı. Vargas'ın servis turunda sarı-lacivertli takım, arka arkaya bulduğu bloklarla skoru eşitledi: 10-10. VakıfBank, Van Ryk'ın smaçlarının etkili olduğu bölümde 5 sayılık seri yakalayarak skoru 15-10'a getirdi ve Fenerbahçe mola aldı. İlerleyen bölümde de VakıfBank, avantajını korudu ve ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Van Ryk ile hücumda etkili olan VakıfBank, setin ortalarında Fedorovtseva'nın smacının dışarı çıkmasının ardından 10 sayılık fark yakaladı (8-18). Maçın devamında iyi savunma yapan ve rakibine fazla sayı şansı vermeyen VakıfBank, seti 25-15 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

VakıfBank, 3. setin başlarında Aslı Kalaç'ın serviste yaptığı hata sonrası 6 sayılık fark yakaladı (2-8). İlerleyen bölümlerde hücumdaki etkinliği artıran Fenerbahçe Medicana, Van Ryk'ın smacının dışarıya gitmesiyle geriden gelerek sette 13-11 öne geçti. Hücumdaki ivmesinin devam ettiren sarı-lacivertliler, sonrasında Eda Erdem'in de bloğuyla aradaki farkı 4'e çıkardı (19-15). Karşılaşmanın devamında Melissa Vargas ile sayılar bulan Fenerbahçe Medicana, seti 25-19 kazandı. Son sete etkili başlayan VakıfBank, Derya Cebecioğlu'nun bloğu sonrası aradaki farkı 7'ye çıkardı (3-10). Sarı-siyahlılar, oyunun devamında Van Ryk ve Derya Cebecioğlu ile hücumda rakibine üstünlük kurdu ve seti 25-19 kazanarak karşılaşmadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı. 14. KEZ ŞAMPİYON! VakıfBank, ligde 2 sezon aranın ardından mutlu sona ulaşırken, Sultanlar Ligi'nde toplamda 14. kez şampiyon oldu. Guidetti'nin çalıştırdığı sarı-siyahlılar böylece, 16 kezle ligde en çok şampiyon olan Eczacıbaşı ile arasındaki farkı 2'ye indirdi. Son iki sezonu zirvede tamamlayan Fenerbahçe ise 7 şampiyonlukta kaldı. Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol