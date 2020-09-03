Fenerbahçe'de Alper Potuk'un ardından bir ayrılık daha gerçekleşti! Son dakika haberine göre sarı-lacivertliler, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

FATİH KARAGÜMRÜK ALDI!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada "Takımımız transferlere devam ediyor! Ay-yıldızlı Milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük’te!" ifadelerine yer verildi.