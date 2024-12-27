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        Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde çalıştı

        Fenerbahçe, liglere verilen aranın ardından 5 Ocak Pazar günü oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı. Geçtiğimixz günlerde Portekiz'de safra kesesi ameliyatı geçiren teknik direktör Jose Mourinho, Samandıra'daki idmanda takımın başında yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da futbolcularla tesislerde bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 27.12.2024 - 21:57 Güncelleme: 27.12.2024 - 21:57
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        Fenerbahçe, 5 Ocak Pazar günü Ülker Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli oyuncular iznin ardından Can Bartu Tesisleri’nde ilk idmanına çıktı.

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        Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde Portekiz'de safra kesesi ameliyatı olan teknik direktör Jose Mourinho da idmanda takımın başında yer aldı.

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        Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan takım, idmanı pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

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        Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başladı. Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Oğuz Aydın ile Dominik Livakovic'in tedavileri sürerken, özel program dahilinde çalıştı.

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        Tesislerde takımla bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, oyuncularla görüşmelerde bulundu ve daha sonra çalışmaları yakından takip etti.

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        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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