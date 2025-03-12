Fenerbahçe - Rangers maçı için nefesler tutuldu. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-1 skorla mağlup olan sarı lacivertliler İskoçya'da tur için mücadele verecek. Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. Peki, "Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Rangers karşısında nasıl turu geçer? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde üst tura çıkma senaryoları...