Sarı-lacivertli takımda bu sezon lig müsabakalarında 32 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi, kaleci Altay Bayındır aldı. 22 yaşındaki file bekçisi, tamamı ilk 11'de olmak üzere 32 müsabakada oynadı ve 2 bin 880 dakika sahada kaldı.

Altay Bayındır'ı, bir başka Türk oyuncu Ozan Tufan takip etti. Ozan, 33 maçta 2 bin 822 dakikada forma giyerek Altay'ın ardından en çok süreyi aldı.

Fenerbahçe'de Altay ve Ozan'ı golcü oyuncu Vedat Muric takip etti. Sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertlilerde istikrarlı bir görüntü sergileyen Muric, 32 karşılaşmada 2 bin 671 dakika süre buldu.

EN GOLCÜSÜ MURIC

Fenerbahçe'nin ligde bu sezon en fazla gol atan futbolcusu Vedat Muric oldu. Sarı-lacivertli ekibe sezon başında transfer edilen Kosovalı golcü, 32 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı.

Muric'i, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından alacaklarını bahane ederek sözleşmesini tek taraflı fesheden ve takımdan ayrılan Max Kruse izledi. Sarı-lacivertli ekipte 20 karşılaşmada bin 691 dakika forma şansı bulan Kruse, 7 kez rakip fileleri sarstı.

Fenerbahçe'nin istikrar, gol ve "hırçınlık" istatistiklerinin tamamında ilk 3'te olan Ozan Tufan ise kaydettiği 6 golle üçüncü sırada yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu 4'er, Luiz Gustavo, Deniz Türüç ve Emre Belözoğlu 3'er, Zanka, Nabil Dirar ve Tolga Ciğerci 2'şer, Victor Moses, Miha Zajc ve Jailson ise 1'er gol attı.

EN HIRÇINI OZAN

Fenerbahçe'de sezonun "en hırçın" futbolcusu olarak Ozan Tufan öne çıktı. Bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı giyen 32 futbolcu, 11 kırmızı, 73 sarı kart gördü.

Söz konusu oyunculardan Ozan Tufan, 33 lig müsabakasında 2 kırmızı, 6 sarı kartla "en hırçın" isim olarak dikkati çekti.

Ozan'ın ardından en hırçın isim 2 kırmızı 5 sarı kartla Luiz Gustavo oldu. Bu oyuncuları 2 kırmızı ve 3 sarı kartla Vedat Muric izledi.

Bu oyuncuların dışında Serdar Aziz 1 kırmızı, 9 sarı, Garry Rodrigues, Mauricio Isla ve Deniz Türüç, 1 kırmızı ve 4 sarı kartla sıralandı.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan 1'er sarı ve kırmızı kart, Hasan Ali Kaldırım 7, Nabil Dirar 6 ve Emre Belözoğlu 5, Altay Bayındır, Jailson ve Tolga Ciğerci 4'er, Zanka ve Ferdi Kadıoğlu 2'şer, Simon Falette, Victor Moses ve Alper Potuk ise 1'er sarı kart gördü.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Fenerbahçe futbolcuları ve performansları şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Dakika Gol Kırmızı kart Sarı kart Altay Bayındır 32 32 2880 - - 4 Ozan Tufan 33 33 2822 6 2 6 Vedat Muric 32 30 2671 15 2 3 Luiz Gustavo 28 28 2520 3 2 5 Nabil Dirar 28 27 2376 2 - 6 Serdar Aziz 22 22 1915 4 1 9 Garry Rodrigues 26 20 1709 4 1 4 Jailson 27 18 1707 1 - 4 Max Kruse 20 20 1691 7 - - Tolga Ciğerci 26 20 1651 2 - 4 Mauricio Isla 19 19 1625 - 1 4 Deniz Türüç 26 15 1551 3 1 4 Hasan Ali Kaldırım 18 17 1515 - - 7 Emre Belözoğlu 26 16 1434 3 - 5 Zanka 16 14 1231 2 - 2 Ferdi Kadıoğlu 23 8 905 4 - 2 Simon Falette 8 8 714 - - 1 Victor Moses 6 6 490 1 - 1 Mehmet Ekici 8 5 402 - - - Miha Zajc 10 1 361 1 - - Tolgay Arslan 13 5 353 - 1 1 Harun Tekin 2 2 180 - - - Mevlüt Erdinç 12 1 175 - - - Ömer Faruk Beyaz 4 2 144 - - - Sadık Çiftpınar 4 2 133 - - - Alper Potuk 5 1 103 - - 1 Allahyar Sayyadmanesh 2 1 91 - - - Adil Rami 1 1 46 - - - Murat Sağlam 1 - 19 - - - Emre Nasuh 1 - 14 - - - Muhammed Gümüşkaya 1 - 14 - - - Emir Miray Köksal 1 - 3 - - -