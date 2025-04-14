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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki rakibi belli oluyor! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki rakibi belli oluyor!

        THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Fenerbahçe Beko'nun da rakibinin belli olacağı play-in maçları yarın başlıyor. Play-in'deki Real Madrid-Paris Basketbol eşleşmesinin galibi sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:25 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:25
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        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
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        Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) play-off'a kalacak son 2 takımı belirleyecek play-in müsabakaları yarın başlayacak.

        Fenerbahçe Beko'nun da rakibinin belli olacağı play-in'de ilk maçları yarın oynanacak.

        Sezonu 7. sırada bitiren İspanyol ekibi Real Madrid ile 8. basamakta tamamlayan Fransa temsilcisi Paris Basketbol, yarın Madrid'de Movistar Arena'da TSİ 22.00'de karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım, play-off'ta Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Kaybeden takımın ise play-off için bir şansı daha olacak.

        Ligi 9. sırada tamamlayan Alman ekibi Bayern Münih ise yarın TSİ 21.30'da SAP Garden'da normal sezonu 10. basamakta tamamlayan Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Bu maçı kazanan takım, play-off'un son biletini almak için Real Madrid-Paris Basketbol maçının mağlubuyla karşı karşıya gelecek.

        Play-in'in son maçı ise 18 Nisan Cuma günü oynanacak ve play-off'a kalan son takım belli olacak.

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