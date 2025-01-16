Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin ilgilendiği Tuta için transfer açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin ilgilendiği Tuta için transfer açıklaması!

        Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Tuta ile ilgili konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 18:41 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuta için transfer açıklaması!
        ABONE OL

        Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, ligde cuma günü Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Tuta ile ilgili de konuştu.

        Toppmöller, "Tuta hakkındaki söylentiler ile ilgili olarak; kendisine ne kadar değer verildiğini ve bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyor. Eğer ilk 11'de başlamazsa, bu ona karşı alınmış bir karar olmayacak, şu anda işlerin iyi gittiği diğer oyuncular için verilmiş bir karar olacak. Yarın oynamasını düşünüyoruz ama göreceğiz." dedi.

        Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 23 maçta süre bulan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tuta, 1 kez gol sevinci yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler