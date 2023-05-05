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Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde! İrfan Can Eğribayat güven veriyor

Altay Bayındır'ın bel sakatlığı sonrası forma şansı bulan İrfan Can, başarılı performansıyla göz dolduruyor. Genç kaleci Fenerbahçe'de, Altay Bayındır'ı aratmıyor

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  • Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde! İrfan Can Eğribayat güven veriyor

    Bireysel hataları yüzünden Fenerbahçe taraftarından zaman zaman yoğun tepki gören Altay Bayındır'ın bel sakatlığı sonrası forma şansı bulabilen İrfan Can Eğribayat'ın performansı Sarı-lacivertli ekibi mest ediyor.
  • Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde! İrfan Can Eğribayat güven veriyor

    Altay Bayındır sakatlığı sonrası fırsat bulan genç kaleci, adaptasyon sorunu yaşamadı ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
  • Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde! İrfan Can Eğribayat güven veriyor

    Jorge Jesus'un gözü arkada kalmadı, kalede sorun yaşanmadı. Altay Bayındır şu anda iyileşme aşamasında olsa da teknik heyetin sezon bitimine kadar İrfan Can Eğribayat ile devam etmesi bekleniyor.
  • Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde! İrfan Can Eğribayat güven veriyor

    Sadece Başakşehir deplasmanında Samet'in kısa düşen pasında bir gol yense de bu problem dışında bireysel bir hata ya da sıkıntı yaşanmadı.
  • Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde! İrfan Can Eğribayat güven veriyor

    Fenerbahçe ile toplamda 8 maça çıkan genç file bekçisi sezonun geri kalanında da Sarı-lacivertli ekibin kalesini koruyacak.
  • Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde! İrfan Can Eğribayat güven veriyor

    Kalede her maç üstüne koyarak ilerleyen genç eldiven, teknik heyetten de tam not aldı. Fenerbahçe yönetimi genç kalecinin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.
  • Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde! İrfan Can Eğribayat güven veriyor

    Daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe´ye uzun yıllar forma giymek için geldiğini dile getiren İrfan Can, "Kulüpler tarafından bir kiralık anlaşma oldu, satın alma opsiyonu var. İki kulüp arasında olacak bir şey. Kulüpler anlaşırsa ben kalmaktan mutlu olacağım" dedi.
  • Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde! İrfan Can Eğribayat güven veriyor

    24 yaşındaki file bekçisinin İngiltere Premier Lig'ten ve Süper Lig'ten talipleri olduğu aktarılmıştı.
  • Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde! İrfan Can Eğribayat güven veriyor

    Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'den sezon başında yedek kaleci olarak 500 bin Euro karşılığında kiralanmıştı. Satın alma opsiyonu da 1.2 milyon Euro olarak biliniyor.
  • Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde! İrfan Can Eğribayat güven veriyor
  • Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde! İrfan Can Eğribayat güven veriyor

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