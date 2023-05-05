Daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe´ye uzun yıllar forma giymek için geldiğini dile getiren İrfan Can, "Kulüpler tarafından bir kiralık anlaşma oldu, satın alma opsiyonu var. İki kulüp arasında olacak bir şey. Kulüpler anlaşırsa ben kalmaktan mutlu olacağım" dedi.