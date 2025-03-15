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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin konuğu Samsunspor

        UEFA Avrupa Ligi'nde veda eden Fenerbahçe, gözünü SÜper Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, 28. hafta maçında 16 Mart Pazar günü (yarın) Samsunspor'u konuk edecek. Kanarya, kazanarak lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 7'ye düşürmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:13 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:13
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü (yarın) Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

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        Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti.

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        Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.

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        Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.

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        Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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        4 EKSİK

        Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

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        3 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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