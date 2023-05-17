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Fenerbahçe'nin ligde yarınki konuğu Trabzonspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe'nin ligde yarınki konuğu Trabzonspor
AA

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

SINIRDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

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