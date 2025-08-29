UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sona erdi. Böylece 2025-2026 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oldu. Monaco'da gerçekleştirilen kuraya 2. torbadan giren Fenerbahçe'nin rakipleri de netleşti. Kura sonrası sarı-lacivertli temsilcimizin Kupa 2'deki rakipleri ve maç tarihleri fuıtbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, ilk maç ne zaman oynanacak? İşte Fenerbahçe’nin rakipleri ve UEFA Avrupa Ligi maç takvimi…