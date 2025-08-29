Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, ilk maç ne zaman oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun lig aşaması kurası, Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. Böylece kura çekimine 2. torbadan katılım sağlayan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertli takım, yeni hocasıyla Avrupa Ligi'ne 'Merhaba' diyecek. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, ilk maç ne zaman oynanacak? İşte 2025-2026 sezonu lig aşamasında Fenerbahçe'nin rakipleri ve UEFA Avrupa Ligi maç takvimi...
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sona erdi. Böylece 2025-2026 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oldu. Monaco'da gerçekleştirilen kuraya 2. torbadan giren Fenerbahçe'nin rakipleri de netleşti. Kura sonrası sarı-lacivertli temsilcimizin Kupa 2'deki rakipleri ve maç tarihleri fuıtbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler, ilk maç ne zaman oynanacak? İşte Fenerbahçe’nin rakipleri ve UEFA Avrupa Ligi maç takvimi…
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının kura çekimi, 29 Ağustos 2025 Cuma bugün gerçekleştirildi.
Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da çekilen kura ile 2025-2026 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oldu.
Ligdeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, kura çekimine ikinci torbadan katıldı.
FENERBAHÇE’NİN UEFA AVRUPA LİGİ’NDEKİ RAKİPLERİ KİMLER?
Kura sonrası Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Kupa 2'deki rakipleri şöyle;
Aston Villa (E)
Dinamo Zagreb (D)
Ferencvaros (E)
Viktoria Plzen (D)
Nice (E)
FCSB (D)
Stuttgart (E)
Brann (D)
İÇERDE 4 DEPLASMANDA 4 MAÇ
Sarı-lacivertliler lig aşamasında 4'ü sahasında, 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 maça çıkacak.
İLK MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçına 24 ya da 25 Eylül'de çıkacak. Lig aşamasında son maçlar 29 Ocak 2026 tarihinde oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ FORMATI
36 takımın mücadele edeceği ve lig usulünün uygulanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her ekip 4'ü sahasında, 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maça çıkacak.
Sıralamada ilk sekiz içinde yer alan kulüpler doğrudan son 16 turuna yükselecek.
9. ve 24. sıralar arasındaki takımlar çift maç eleminasyon sistemiyle play-off oynayacak ve 8 ekip daha adını son 16 turuna yazdıracak.
FİNAL TÜPRAŞ STADI'NDA!
Play-off turu 19-26 Şubat, son 16 turu 12-19 Mart, çeyrek finaller 9-16 Nisan, yarı finaller de 30 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi finali, Türkiye'de oynanacak. Final karşılaşması, 20 Mayıs 2026'da İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.
FİKSTÜR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
UEFA Avrupa Ligi fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.