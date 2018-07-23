Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti. 2012-13'te UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde elendiği rakibinden rövanşı almak isteyen Sarı-Lacivertliler, ilk maçını 7 ya da 8 Ağustos'ta Portekiz'de, ikinci karşılaşmayı ise ise 14 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.
Benfica, takımlarımızın oldukça tanıdığı bir ekip. Son olarak 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi grubunda Beşiktaş'ın rakibi olan Benfica ile temsilcimiz 1-1 ve 3-3 skorlarla yenişememişti.
Fenerbahçe'nin de Benfica ile çok önemli bir hesabı bulunuyor. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi ile eşleşmişti. Kanarya ilk maçta Kadıköy'de rakibini 1-0 yense de birçok şanssızlık yaşadığı ikinci mücadeleyi 3-1 kaybederek turnuvaya veda etmişti.
Portekiz futbolunun lokomotif takımlarından olan Benfica, hem ligde hem de Avrupa'da elde ettiği başarılarla adından söz ettiren bir ekip.
Portekiz 1. Lig'inde üst üste 4 şampiyonluk elde eden Benfica, geçen sezon bu seriye ara verip zirveyi Porto'ya kaptırmıştı.
Benfica, Portekiz Ligi'nde elde ettiği 36 şampiyonlukla bu alanda zirvede bulunuyor. Kulüp ayrıca 26 kez de Portekiz Kupası'nı müzesine götürdü.
'Kartallar' lakaplı kulübün Avrupa arenasında da çok önemli başarıları bulunuyor. Benfica, 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında Şampiyon Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü.
Benfica, 1961 ve 1962'de Kıtalararası Kupa'da, 1963, 1965, 1988 ve 1990'da Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda final oynasa da 2.'likle yetindi.
Benfica, Fenerbahçe'yi yarı finalde elediği 2012-13 sezonu ile 2013-14 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline çıksa da kupayı almayı başaramadı.
Benfica maçlarını ünlü Luz (Işık) Stadı'nda oynuyor. Stadın kapasitesi 65 bin 647 kişi.
Benfica'nın teknik direktörlüğünü 3 sezondur Rui Vitoria yapıyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı bu 3 sezonun 2'sinde şampiyonluğa ulaştı.
Transferdeki başarı ile dikkat çeken Benfica, genç yıldızları parlatıp yüksek meblağlarla satmasıyla biliniyor. Takımın yaş ortalaması 25.9...
Geçen sezon kabus gibi bir Şampiyonlar Ligi performansı ortaya koyan Benfica, oynadığı 6 maçı da kaybederek grubunu 0 puanla sonuncu tamamlamıştı.
JONAS'A DİKKAT
Benfica'da geçen sezon 41 maçta attığı 37 golle en dikkat çeken isim olan Jonas, Portekiz ekibinin en etkili silahı konumunda.
34 yaşındaki yıldız, kariyerinde daha önce Benfica'nın yanı sıra Valencia, Santos ve Gremio gibi ekiplerde oynadı.
İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo ise, 2015'te 700 bin Euro'ya geldiği Benfica'da piyasa değerini 22 milyon Euro'ya kadar çıkardı. 22 yaşındaki futbolcu, atağa hızlı çıkışlarıyla tehlike yaratıyor.
Franco Cervi son 3 sezonda forma giydiği Benfica'nın etkili isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 23 yaşındaki sol kanat, sezonu 4 gol, 8 asistle tamamladı.
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