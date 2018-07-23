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Fenerbahçe'nin de Benfica ile çok önemli bir hesabı bulunuyor. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi ile eşleşmişti. Kanarya ilk maçta Kadıköy'de rakibini 1-0 yense de birçok şanssızlık yaşadığı ikinci mücadeleyi 3-1 kaybederek turnuvaya veda etmişti.