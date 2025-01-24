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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

        Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 30 Kasım 2024 itibarıyla kulübün toplam borcunun 12.4 milyar TL olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 21:07 Güncelleme: 24.01.2025 - 21:07
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        F.Bahçe'nin toplam borcu açıklandı!
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        Fenerbahçe Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcunu açıkladı.

        TOPLAM BORÇ BELLİ OLDU

        Kulüpten yapılan KAP bildiriminde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcu 30.11.2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 452 milyon 57 bin 271 TL olarak açıklandı.

        591 MİLYON TL KAR

        Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü, 01.06.2024 - 30.11.2024 tarihleri arasında 591 milyon 628 bin 240 TL kar edildiğini açıkladı.

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