Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcunu açıkladı.

TOPLAM BORÇ BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan KAP bildiriminde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcu 30.11.2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 452 milyon 57 bin 271 TL olarak açıklandı.