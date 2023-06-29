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Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı: Yıldız oyuncudan yeşil ışık!

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, son olarak teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı. Transfer çalışmalarında gaza basan sarı-lacivertliler, Wilfried Zaha’yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. İşte Zaha transferinde son gelişmeler...

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  • Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı: Yıldız oyuncudan yeşil ışık!

    Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi. 
  • Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı: Yıldız oyuncudan yeşil ışık!

    Yeni sezon öncesi Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendiren Fenerbahçe'de gözler şimdi de Wilfried Zaha transferine çevrildi. 
  • Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı: Yıldız oyuncudan yeşil ışık!

    Mayıs ayındaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçını tribünden izleyen Zaha’nın menajeri ile ilk görüşme o gün yapıldı.
  • Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı: Yıldız oyuncudan yeşil ışık!

    Talep edilen rakamları öğrenen yönetim, bu transfer için beklemeye geçti.
  • Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı: Yıldız oyuncudan yeşil ışık!

    30 yaşındaki futbolcunun yıllık 6 milyon avro ve bonusları içeren bir maaş ve 10 milyon euro da imza parası istediği öğrenildi.
  • Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı: Yıldız oyuncudan yeşil ışık!

    Wilfried Zaha’ya sonrasında İtalya'dan Lazio ve Suudi Arabistan Ligi kulüpleri talip oldu. İtalya ekibi, Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakama çıkamadı.
  • Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı: Yıldız oyuncudan yeşil ışık!

    Tecrübeli oyuncuya Arabistan’dan ise yıllık 10 milyon avronun üzerinde kazanabileceği kontrat sunuldu.
  • Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı: Yıldız oyuncudan yeşil ışık!

    FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK YAKTI

    Beklediği teklifi diğer kulüplerden alamayan Zaha, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği için mevcut şartlarda en iyi teklifi sunan Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı.
  • Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı: Yıldız oyuncudan yeşil ışık!

    Ekonomik şartlarda orta noktada buluşulması halinde bonservisi elinde olan oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacak.
  • Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı: Yıldız oyuncudan yeşil ışık!

    Geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu 7 gol atıp 3 de asist yaptı.
  • Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı: Yıldız oyuncudan yeşil ışık!

    Son 9 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. 
  • Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı: Yıldız oyuncudan yeşil ışık!
  • Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı: Yıldız oyuncudan yeşil ışık!

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