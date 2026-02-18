Canlı
        Haberler Bilgi Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının tarihi, maç saati ve karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı kanal futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı. Nottingham Forest ise 14 puanla 13. sırada yer aldı. Peki, Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı muhtemel 11'leri...

        Giriş: 18.02.2026 - 23:59 Güncelleme: 18.02.2026 - 23:59
        1

        Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 298 maçta,117 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 116 müsabakada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının tarihi ve saatinin yanı sırada, mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

        4

        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Rövanş maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü TSİ 23.00'te City Ground'da oynanacak.

        Temsilcimiz, play-off turunu geçtiği takdirde ise son 16 turunda Midtjylland ve Real Betis takımlarından biriyle eşleşecek.

        5

        AVRUPA KUPALARINDA 299. MAÇ

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 299. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 116 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 407 gol gönderirken, kalesinde ise 419 gol gördü.

        6

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

        Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez yarın takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown'ın kadroda yer alıp almayacağına ise teknik direktör Tedesco karar verecek.

        Anthony Musaba ve Mert Günok ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için statü gereği mücadelede forma giyemeyecekler.

        7

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

        Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca

